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Filyasyon ekiplerinin koronavirüsle mücadelesi sürüyor

Covid-19 salgınında yayılımı önlemek için virüsü taşıyanlarla temaslı kişileri belirlemekte görevlendirilen filyasyon ekipleri, gece gündüz çalışmaya devam ediyor

Filyasyon ekiplerinin koronavirüsle mücadelesi sürüyor
Filyasyon ekiplerinin koronavirüsle mücadelesi sürüyor
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AA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yayılımı önlemek için virüsü taşıyanlarla temaslı kişileri belirlemekte görevlendirilen filyasyon ekiplerinin sahadaki çalışmaları, hasta sayısının azalmasına ve aşılama çalışmalarına geçilmesine rağmen devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Samsun'da da filyasyon ekipleri, gece gündüz, sıcak soğuk demeden yeri geldiğinde ailelerinden uzak kalarak salgınla mücadeleyi sürdürüyor. Kentte, 350 filyasyon ekibi görev yapıyor.

Görevli bulundukları bölgelerde önce koordinasyon merkezine gelen ekipler, koruyucu kıyafetlerini giydikten sonra yanlarına aldıkları ilaç ve ekipmanla hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla vaka tespit edilen evlere ziyarette bulunuyor.

Kent merkezinin yanı sıra köyleri ekipler, ülkedeki diğer sağlıkçılar gibi salgınla mücadelede ön saflarda yer alıyor.

Filyasyon ekibinde görevli hemşire İlknur Erdal, yaklaşık 10 aydır ekipte bulunduğunu söyledi.

Sürecin başında korkuları ve kaygıları bulunduğunu aktaran Erdal, "Daha sonra korkularımızı yendik. İnsanlara yardımcı olmak bizleri mutlu ediyor. Onların numunelerini alıyoruz, ilaçlarını götürüyoruz, gerektiğinde onlara psikolojik destek veriyoruz." dedi.

"İNSANLAR VİRÜSE YAKALANDIKLARINI İLK BİZDEN DUYUYORLAR"

Annesiyle aynı evde oturduğunu, bu süreçte odalarını bile ayırdığını anlatan Erdal, şunları dile getirdi:

"Ayrı ev tutmayı bile düşündük. Yeğenlerim var onlara uzun zamandır sarılamadım. İnsanlar virüse yakalandıklarını ilk bizden duyuyorlar. Çok korkuyorlar hatta düşüp bayılanlar oldu. Adrese gidene kadar telefonda o kişiyi sakinleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlara buradan sesleniyorum, bizler görevimizin başındayız sizler de sağlıkçıların işini kolaylaştırın ve kurallara uyalım. Yoğun olduğumuz dönemlerde gece gündüz demeden geç saatlere kadar görev yaptık."

"10 AYDIR ÇOCUKLARIMA SARILAMIYORUM"

Ebe Arife Yamanoğlu ise sürecin başından itibaren filyasyon ekibinde görev yaptığını, zorluklar yaşadıklarını anlatarak, "Bazen vatandaşlar bizlere tepki gösterdi. 'Niye geldiniz, insanlara bizleri rezil ettiniz' diyenler oldu. 'Ama biz görevimizin bilincindeyiz." diye konuştu.

"10 aydır çocuklarıma sarılamıyorum." diyen Yamanoğlu, aynı ortamda bulunup çocuklarına sarılamamanın zor olduğunu söyledi.

Yamanoğlu, "Çocuklar da bir dönem koronavirüse yakalandılar. Bizim için de zor oldu. Annem, babam virüse yakalandı." ifadesini kullandı.

"HASTALIĞIN BULAŞMASI KOLAY, HASTALIKTAN KURTULMAK ZOR"

Salgının bitmediğini, rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayan Yamanoğlu, şunları kaydetti: "Annem virüsü atlattı ama 2 ay geçmesine rağmen daha toparlayamadı. Hastalığın bulaşması kolay ama hastalıktan kurtulmak gerçekten çok zor. Onun için rehavete kapılmadan kurallara uyulması gerekiyor. Ev ziyaretlerine artık ara versinler. Pandemiye göre yaşamamız gerekiyor. Çarşıda, pazarda kurallara uyuluyor ama evde 'Nasılsa bize bulaşmaz' düşüncesiyle fazla dikkat edilmiyor ve onun için de bulaş daha fazla oluyor."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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