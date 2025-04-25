Finale kalan Trabzonspor U19'a ünlü isimlerden destek Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Ünlü isimler de gençleri tebrik etti

Habertürk Giriş: 25.04.2025 - 19:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:37 facebook

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