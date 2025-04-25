Finale kalan Trabzonspor U19'a ünlü isimlerden destek
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Ünlü isimler de gençleri tebrik etti
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg ile İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Sports Centre'da karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan genç Fırtına, adını finale yazdırarak Türk futbol tarihinde bir ilki başardı.
Trabzonspor U19 Takımı, 28 Nisan'da oynanacak final maçında Barcelona ile AZ Alkmaar arasındaki eşleşmenin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu tarihi galibiyetin ardından ünlü oyuncu Barış Arduç, sosyal medya hesabından Trabzonspor U19 Takımı'nı "Helal size" sözleriyle tebrik etti.
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman da "Bravo gençler" notuyla genç futbolculara destek verdi.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto