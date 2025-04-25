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        Haberler Müzik Finale kalan Trabzonspor U19'a ünlü isimlerden destek

        Finale kalan Trabzonspor U19'a ünlü isimlerden destek

        Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Ünlü isimler de gençleri tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 19:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:37
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        "Helal size"
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        Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg ile İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Sports Centre'da karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan genç Fırtına, adını finale yazdırarak Türk futbol tarihinde bir ilki başardı.

        Trabzonspor U19 Takımı, 28 Nisan'da oynanacak final maçında Barcelona ile AZ Alkmaar arasındaki eşleşmenin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu tarihi galibiyetin ardından ünlü oyuncu Barış Arduç, sosyal medya hesabından Trabzonspor U19 Takımı'nı "Helal size" sözleriyle tebrik etti.

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        Ünlü şarkıcı Rafet El Roman da "Bravo gençler" notuyla genç futbolculara destek verdi.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Trabzonspor U19
        #Barış Arduç
        #Rafet El Roman
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