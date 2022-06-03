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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, martta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 455 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 12 milyon dolar azaldı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
AA

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, martta 114 milyar 131 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, martta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 455 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 12 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 5 milyar 466 milyon dolar azalarak 114 milyar 131 milyon dolara indi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 4 milyar 709 milyon dolar, 412 milyon dolar ve 210 milyon doları arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 206 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 453 milyon dolar ve 741 milyon dolar artış kaydetti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 119 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 325 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 884 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 310 milyon doları arttı.

Martta kısa vadeli varlıklar 137 milyar 954 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 81 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise şubatta bir önceki aya göre 4 milyar39 milyon dolar artarak 56 milyar 635 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti.

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