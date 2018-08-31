Finn Harps - Galway FC maçı istatistikleri

Finn Harps ve Galway FC, 31 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 47 puanlı Finn Harps 2. sırada bulunuyor, Galway FC 36 puana sahip ve 6. sırada. Finn Harps son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Galway FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 274 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Finn Harps kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.40, Galway FC sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Finn Harps son hafta oynanan Athlone Town maçında 1-3 kazandı.

Galway FC ise Longford Town maçında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Finn Harps, 19 gol attı ve 10 gol yedi.

Galway FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Galway FC, 14 gol atarken 15 gol yedi.

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