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HaberlerDünya

First lady Noel hazırlıklarını tamamladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi first lady Melania Trump, Beyaz Saray'ın Noel dekorasyonuna dair görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı.

Beyaz Saray'ın Noel teması 'vatanseverlik'
HABERTURK.COM

ABD first lady'si Melania Trump, Beyaz Saray'daki geleneksel Noel hazırlıklarını tamamladı.

Bu yılki Noel temasını 'Amerikan ruhu' olarak belirleyen first lady, dekorasyon rengi olarak da beyazı tercih etti.

First lady, Noel dekorasyonlarına dair görüntüleri resmi Twitter hesabından "Amerikan ruhu Beyaz Saray'da parlıyor. Vatanseverliğin bu güzel sergisini sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum" şeklindeki sözleriyle paylaştı.

Melania Trump, geçen yılki Noel dekorasyonlarında 'Amerikan hazineleri' temasını seçmiş ve renk olarak kırmızıyı belirlemişti.

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