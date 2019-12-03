Beyaz Saray'ın Noel teması 'vatanseverlik'

ABD first lady'si Melania Trump, Beyaz Saray'daki geleneksel Noel hazırlıklarını tamamladı.
Bu yılki Noel temasını 'Amerikan ruhu' olarak belirleyen first lady, dekorasyon rengi olarak da beyazı tercih etti.
First lady, Noel dekorasyonlarına dair görüntüleri resmi Twitter hesabından "Amerikan ruhu Beyaz Saray'da parlıyor. Vatanseverliğin bu güzel sergisini sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum" şeklindeki sözleriyle paylaştı.
— Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2019
Melania Trump, geçen yılki Noel dekorasyonlarında 'Amerikan hazineleri' temasını seçmiş ve renk olarak kırmızıyı belirlemişti.
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