Fişekhane'de Hadise zamanı

Güçlü yorumu ve muhteşem sahne performansıyla Türk pop müziğinin dikkat çeken ismi Hadise, Fişekhane Deniz Konserleri’nin konuğu oluyor. 9 Ekim Cumartesi akşamı 21:00’da hayranlarıyla buluşacak sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

2009 yılında ‘Düm Tek Tek’ şarkısı ile Eurovision’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden sanatçı, en sevilen şarkılarını dans şovları eşliğinde seslendirerek izleyenlerin içini ısıtacak. Deniz kenarına kurulan sahnede Hadise hayranları, mehtap eşliğinde müziğe ve görsel şovlara doyacak.

27 Ağustos’ta Ajda Pekkan konseri ile başlayan Fişekhane Deniz Konserleri, Hadise’nin konseriyle son bulacak.