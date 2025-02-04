Fitch Ratings: Türkiye'de enflasyonun daha da düşmesini bekliyoruz

Morales, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesinin ardından, karara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu, ekonomiye yönelik beklentilerini anlattı.

Türkiye'nin cari işlemler açığındaki azalma ve uluslararası rezervlerindeki güçlenmenin sürdüğünü dile getiren Morales, kur korumalı mevduatlarda devam eden azalma ve 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşmesinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) revize ettiği hedefler ve Fitch'in daha önceki beklentileriyle büyük ölçüde uyuştuğunu ifade etti.

Morales, yüksek enflasyon seviyesinin Türkiye için temel politika zorluğu olmaya devam ettiğini ve bu nedenle geçen haftaki değerlendirmelerinde Türkiye'nin not görünümünü "durağan" olarak sürdürmeye karar verdiklerini söyledi.

REKLAM

BU YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 23

Türkiye ile aynı kredi notuna sahip diğer ülkelerde enflasyonun daha düşük seviyede olduğunu dile getiren Morales, şunları kaydetti:

"Enflasyona yönelik riskler değerlendirmemizi etkileyen ana faktörlerden biri. Ancak enflasyondaki düşüş sürüyor ve daha da düşmesini bekliyoruz. Türkiye için bu yıl sonu enflasyonun yüzde 23, 2026 sonunda ise yüzde 18 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. TCMB'nin politika faizinin ise bu yıl sonunda yüzde 28, 2026 sonunda yüzde 21'e düşeceğini öngörüyoruz. Bu, gevşeme döngüsünde bile sıkı bir para politikası duruşunun sürdürülmesine olan taahhüdü yansıtıyor. Ayrıca, finansman ve para koşullarının dezenflasyon süreciyle uyumlu olacak şekilde TCMB tarafından makro ihtiyati araçlarla desteklendiğini belirtmek gerek."

YILIN İKİNCİ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN FİTCH'İN TAKİP EDECEĞİ İKİ FAKTÖR

Morales, Türkiye için bu yıl bir diğer önemli faktörün politika tutarlılığındaki iyileşme beklentilerinin ne ölçüde gerçekleşeceğini izlemek olduğunu belirtti.

REKLAM

Merkez Bankasının geçen yıl aralıkta başlattığı gevşeme döngüsünün bu yıl da devam etmesinin beklendiğini dile getiren Morales, "Ayrıca, bu yıl için ılımlı bir asgari ücret artışı gördük. Bu da Merkez Bankasının enflasyonu düşürme çabalarıyla uyumlu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe açığını azaltma taahhüdüyle bu çabaları destekliyor. Bu politikaların enflasyonu azaltmak için bir araya gelip gelmeyeceği ana konu" dedi.