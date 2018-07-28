Floro SK - Tromsdalen maçı heyecanı

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Floro SK, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Tromsdalen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Floro SK 11 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Tromsdalen 25 puanda ve 6. sırada. Floro SK son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tromsdalen son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 516 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Floro SK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tromsdalen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Floro SK son haftadaki Jerv müsabasında 0-2 kazandı.

Tromsdalen ise Kongsvinger karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Floro SK, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 14 gol yedi.

Tromsdalen, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tromsdalen 10 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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