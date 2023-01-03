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Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

Flört ve arkadaşlık uygulamalarından birisi 2022 yılına ait verilerini yayımladı. Kullanıcılara uygulama üzerinden ilgi alanları, yaşam tarzları ve beklentilerine dair sorular soruldu. En uygun eşleşmeyi sağlayan popüler flört uygulamasın da yapılan anket verilerinde katılımcıların verdiği yanıt flört eğilimlerini ve beklentileri yansıtıyor.

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  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    2022 yılında uygulama üzerinden yapılan küresel ölçekteki ankete 500 milyondan fazla yanıt geldi. Sorular ise şu şekildeydi:

    - Enflasyon romantik ilişkilerini etkiledi mi?

    - Partnerinin sağlığına dikkat etmesi senin içim önemli mi?

    - Diğer flörtlerini bırakıp sadece bir kişiyle ilişki kararı almak için ne kadar beklersin?

    - Metaverse’in ne olduğunu anlıyor musun?

    - Hassas mısın?

    Sorular arasında en çok öne çıkanlar başlıkları sıraladık.
  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    ENFLASYON FLÖRT ALIŞKANLIKLARINI ETKİLİYOR

    Kullanıcıların neredeyse yüzde 40’ı enflasyonun flört hayatlarını etkilediğini söyledi. Bunu en çok hisseden ise gençler. Uygulanan anket küresel çaptaydı ve Z kuşağının yüzde 42’si, Y kuşağının yüzde 35’i ve X kuşağının yüzde 29’u ekonominin etkisini hissettiğini belirtti.
  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    SAĞLIK PARTNER SEÇİMİNDE ÖNEMLİ

    Sorulara cevap veren 1.6 milyon kullanıcı arasında neredeyse hepsi, ruh sağlığının fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu bildirdi.

    Uygulama profilinde 2022 yılında ruh sağlığı için terapi alan kullanıcı sayısı 2021’e oranla yüzde 18’lik artış yakaladı. Bu sayısının 2023’te de artması bekleniyor, nedeni ise Z kuşağının fiziksel sağlıktan çok ruh sağlığına daha önem vermesi olduğu düşünülüyor.
  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    Özellikle, erkeklerin partnerleriyle ruh sağlığı hakkında konuşmaya daha açık olduğu uygulama anketinde görülüyor. Bu soruya yanıt veren erkeklerin yüzde 71’i ruh sağlığının önemli olduğunu ve bu konuda düşünmeye, aynı zamanda konuşmaya açık olduklarını belirtiyor.

    Geriye kalan yüzde 21’lik kısım ise önemli olduğunu ancak bunu partnerleriyle rahat bir şekilde konuşabilmeleri için zamana ihtiyaç duyduklarını söylüyor.
  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    BEKLENTİLERİNİ NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMAK ÖNE ÇIKARIYOR

    Bir ilişkiden ne beklediğini bilmek ve karşısındakiyle konuşmak ilişki sağlığı için önemli. İlişkilerinde sınırlarını belirleyebilenler, bunu yapamayanlara göre yüzde 68 daha fazla beğeni ve yüzde 5 daha fazla eşleşme alıyorlar.
  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    Ankete katılanlara göre kendine iyi davranmak, duygularını kabullenmek ve potansiyelinin fakında olmak bir ilişkiye hazır olmanın en önemli adımlarından.

    Sorulara cevap verenlerin yüzde 97’si kendine iyi davranmanın önemli olduğunu söylüyor. Bu fikre sahip olanlar yüzde 92 daha fazla beğeni ve yüzde 30 daha fazla eşleşme alıyor.
  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    HASSAS VE KIRILGAN OLDUĞUNU BELLİ ETMEK YANLIŞ DEĞİL

    Hassas olduğunu göstermek bekarların en çekici bulduğu özelliklerden birisi. Her 10 kullanıcıdan 9’u kendini hassas olarak gösteriyor.

    2022’de hassas olduğunu söyleyen erkekler, hassas olmadığını söyleyen erkeklere göe neredeyse 2 kar daha fazla beğeni alıyor.
  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    Z KUŞAĞI TEKNOLOJ İLE FLÖRT ETMEYE AÇIK

    2022 adından çok söz ettiren Metaverse araştırmanın odaklandığı konular arasındaydı. Metaverse’e ilişkin sorular 500 binden fazla kişi tarafından yanıtlandı.

    Verilere göre, kullanıcıların önemli bir kısmı Metaverse’i keşfetmeye açık, en çok ilgilenen kuşak ise Z ve Y yani genç kuşaklar. Sadece sosyal medyadan ilişki kurmaya hazır olan kuşak Z kuşağı.
  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    YILIN EN ÇOK FLÖRT EDİLEN GÜNÜ 8 OCAK

    Rapora göre, yıl boyunca online arkadaşlık uygulamaları için en yoğun gün, yılın ilk Pazar günü oluyor. Yeni yıldan ilişki beklentisi olanlar 8  Ocak Pazar gününü not edebilir.
  • Flört ederken bunlara dikkat edin! Flört ederken nelere dikkat edilmeli ve hangi davranışlar daha dikkat çeker?

    Ocak ayının genel olarak ilişki kurmak için en popüler aylardan biri olduğun ortaya koyan veriler ise şu şekilde:

    Geçtiğimiz yıl 50+ milyon yeni sohbet, 530+ milyon beğeni, 40+ milyon eşleşme gerçekleşmiş.

    Yine araştırmaya göre kadınların başlattığı sohbet erkeklerin başlattığı sohbetten daha uzun sürüyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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