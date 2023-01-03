Özellikle, erkeklerin partnerleriyle ruh sağlığı hakkında konuşmaya daha açık olduğu uygulama anketinde görülüyor. Bu soruya yanıt veren erkeklerin yüzde 71’i ruh sağlığının önemli olduğunu ve bu konuda düşünmeye, aynı zamanda konuşmaya açık olduklarını belirtiyor.

Geriye kalan yüzde 21’lik kısım ise önemli olduğunu ancak bunu partnerleriyle rahat bir şekilde konuşabilmeleri için zamana ihtiyaç duyduklarını söylüyor.