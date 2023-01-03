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Neden arkadaş edinmeliyiz? Yalnızlık 15 sigarayla eş değer!

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle beraber insanların sosyal çevresi giderek daralmaya başladı. Araştırmalar pandemi sonrasında insanların sosyal çevresinde meydana gelen daralmanın hız kazandığını gösteriyor. Catherine Pearson tarafından kaleme alınan ‘Gerçekten kaç arkadaşa ihtiyacınız var?’ adlı makale insanların soysal çevresi hakkında sorulara yanıt aradı. İşte, 'neden arkadaş edinmeliyiz?' sorusuna bilimin cevabı...

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  • Yalnızlık 15 sigarayla eş değer! Neden arkadaş edinmeliyiz? Kaç arkadaşınız olması gerekiyor? Neden arkadaşa ihtiyaç duyarız?

    ARKADAŞI OLMAYAN İNSAN SAYISI ARTIYOR

    Yaklaşık 30 yıl önce Gallup tarafından yapılan ABD araştırmasında, katılımcıların sadece yüzde 3’ünün yakın arkadaşı olmadığı ifade edilmiş.

    Geçtiğimiz yıl düzenlenmiş olan çevrimiçi anketin verilerine göre ise yakın arkadaşı olmayan insanların yüzdelik oranı 12’ye yükselmiş durumda.

    Covid-19 pandemisinin birinci yılında, 30-49 yaş arası kadınların yüzde 13’ü, erkeklerin ise yüzde 8’i arkadaşları ile iletişimlerini kopardığını belirtti.
  • Yalnızlık 15 sigarayla eş değer! Neden arkadaş edinmeliyiz? Kaç arkadaşınız olması gerekiyor? Neden arkadaşa ihtiyaç duyarız?

    YALNIZLIK 15 SİGARAYA BEDEL

    Araştırmacılara göre bu durumun insan sağlığına etkileri oldukça fazla. İnsanların çevresindekilerle arkadaşlık etmesi refah seviyesi için önemli bir faktör. Uzun süre geçirilen yalnızlık ve sosyal izolasyon, depresyon, anksiyete ve hatta kalp hastalığı ile felç gibi durumları artırabiliyor.

    Utah’da bulunan Brigham Young Üniversitesi’nde psikoloji be nörobilim profesörü olan Jualianne Holt – Lunstad öncülüğünde yapılan araştırmaya göre, yalnızlığın sağlığa günde 15 sigara içmek kadar zararlı olduğu aktarılıyor.
  • Yalnızlık 15 sigarayla eş değer! Neden arkadaş edinmeliyiz? Kaç arkadaşınız olması gerekiyor? Neden arkadaşa ihtiyaç duyarız?

    "ÜÇ İLA ALTI KİŞİ OLMALI"

    Dr. Holt-Lunstad, ideal arkadaşlık sayısı hakkında “Bu çok doğal bir soru. Nasıl düzenli uyku ve fiziksel aktiviteye ilişkin nasıl bazı önerilerimiz varsa bu konu da sağlıkla ilgili” dedi.

    Lunstad göre ideal arkadaşlık sayısı üzerine çok fazla uzmanlık alanında araştırma olmadığını belirtti ancak verilere göre üç ila altı arası yakın arkadaş olması normal olarak kabul ediliyor.
  • Yalnızlık 15 sigarayla eş değer! Neden arkadaş edinmeliyiz? Kaç arkadaşınız olması gerekiyor? Neden arkadaşa ihtiyaç duyarız?

    "HAYATINIZDA EN AZ BİR ÖNEMLİ KİŞİ OLMALI"

    Kansas Üniversitesi’nde İletişim Çalışmaları profesörü Jeffrey Hall, “Amacınız yalnızlığın sağlığınız üzerindeki zararlı etkisini azaltmaksa, hayatınızda en az bir önemli kişi olmalı.

    Bu eş, ebeveyn, arkadaş ya da başka biri olabilir. Tabiri caizse bir, sıfırdan çok daha kârlı bir noktadadır. Ama şayet daha anlamlı bir hayatınız olsun istiyorsanız kendinizi bağlı hissettiğiniz geniş arkadaş bir çevresi çok daha iyidir” diyor.
  • Yalnızlık 15 sigarayla eş değer! Neden arkadaş edinmeliyiz? Kaç arkadaşınız olması gerekiyor? Neden arkadaşa ihtiyaç duyarız?

    BİLİNEN EN  İYİ TEORİ DUNDAR SAYISI

    İnsanların kaç arkadaşa sahip olabileceği üzerine bilinen en iyi teori, İngiliz psikolog ve antropolog Robin Dunbar tarafından 1990’lı yıllarda ortaya konulan ‘Dundar sayısı olarak bilinen bilişsel sınır. Dundar sayısı insanların aynı anda yaklaşık 150 kişiyle bağlantıyı sürdürebildiğini iddia eder.

    Bu sınır yaklaşık beş yakın arkadaştan oluşan bir iç çemberi ve ardından daha sıradan arkadaş türlerini oluşturur.
  • Yalnızlık 15 sigarayla eş değer! Neden arkadaş edinmeliyiz? Kaç arkadaşınız olması gerekiyor? Neden arkadaşa ihtiyaç duyarız?

    SOSYAL MEDYANIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDE ETKİSİ YOK

    Yine araştırmalar bir kişinin sosyal medya gibi çevrimiçi mecralarda sahip olduğu geniş kitlenin, yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olmadığın ileri sürüyor. 
  • Yalnızlık 15 sigarayla eş değer! Neden arkadaş edinmeliyiz? Kaç arkadaşınız olması gerekiyor? Neden arkadaşa ihtiyaç duyarız?

    DAHA FAZLA ARKADAŞA İHTİYACINIZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

    Bu konuda ne istediğinizi anlamak yararlı olabilir. Psikolog ve yazar Dr. Marisa Franco bu konu hakkında cevaplamanız gereken bir soru soruyor Kendimi yalnız hissediyor muyum? Yalnızlık bir tür işaret veya alarm sistemi olabilir diyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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