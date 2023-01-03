YALNIZLIK 15 SİGARAYA BEDEL

Araştırmacılara göre bu durumun insan sağlığına etkileri oldukça fazla. İnsanların çevresindekilerle arkadaşlık etmesi refah seviyesi için önemli bir faktör. Uzun süre geçirilen yalnızlık ve sosyal izolasyon, depresyon, anksiyete ve hatta kalp hastalığı ile felç gibi durumları artırabiliyor.

Utah’da bulunan Brigham Young Üniversitesi’nde psikoloji be nörobilim profesörü olan Jualianne Holt – Lunstad öncülüğünde yapılan araştırmaya göre, yalnızlığın sağlığa günde 15 sigara içmek kadar zararlı olduğu aktarılıyor.