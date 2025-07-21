Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?

Galatasaray, Florya projesi için Nivak Yapı ile hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalandığını geçtiğimiz cuma günü açıkladı.

Nivak Yapı'nın proje için verdiği teklif toplam 560 milyon dolar tutarında, yüzde 50'si arsa sahibi gelir payına verilecek şekilde ve 50 milyon dolar peşinat içeriyordu. Anlaşmanın açıklanmasının ardından Galatasaray'ın buradan gelecek peşinatı Victor Osimhen'in transferinde kullanacağı öne sürüldü. İddiaların ardından Nivak Yapı'nı LC Waikiki'ye ait olduğu ve şirketin Osimhen için Galatasaray'a sponsor olduğu da iddia edildi. LC Waikiki, iddialar üzerine Nivak Yapı ile kurumsal bir bağlarının olmadığını açıkladı.

GALATASARAY, FLORYA GELİRİNİ OSIMHEN TRANSFERİNDE KULLANABİLİR Mİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine 6 Temmuz 2024'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aralarında Florya'nın da bulunduğu gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazlarıyla ilgili yetki verildi.

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Oy çokluğuyla kabul edilen önergede projelerden elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı net bir şekilde ifade edildi.

Galatasaray'ın yayınladığı önergede elde edilecek gelirin kullanımı için şu ifadeler kullanıldı: