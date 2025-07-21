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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi? - İş-Yaşam Haberleri

        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?

        Galatasaray'ın Florya projesi için yaptığı anlaşmadan alacağı 50 milyon euro'luk peşinatı Osimhen transferinde kullanacağı iddia ediliyor. Florya projesinin yapılması için Başkan Dursun Özbek ve yönetimine verilen yetkiye göre projeden elde edilecek gelirin herhangi bir transferde kullanılabilmesi için genel kurul kararı alınması gerekiyor

        Giriş: 21.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:53
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        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
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        Galatasaray, Florya projesi için Nivak Yapı ile hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalandığını geçtiğimiz cuma günü açıkladı.

        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması

        Nivak Yapı'nın proje için verdiği teklif toplam 560 milyon dolar tutarında, yüzde 50'si arsa sahibi gelir payına verilecek şekilde ve 50 milyon dolar peşinat içeriyordu. Anlaşmanın açıklanmasının ardından Galatasaray'ın buradan gelecek peşinatı Victor Osimhen'in transferinde kullanacağı öne sürüldü. İddiaların ardından Nivak Yapı'nı LC Waikiki'ye ait olduğu ve şirketin Osimhen için Galatasaray'a sponsor olduğu da iddia edildi. LC Waikiki, iddialar üzerine Nivak Yapı ile kurumsal bir bağlarının olmadığını açıkladı.

        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması

        GALATASARAY, FLORYA GELİRİNİ OSIMHEN TRANSFERİNDE KULLANABİLİR Mİ?

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine 6 Temmuz 2024'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aralarında Florya'nın da bulunduğu gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazlarıyla ilgili yetki verildi.

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        Oy çokluğuyla kabul edilen önergede projelerden elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı net bir şekilde ifade edildi.

        Galatasaray'ın yayınladığı önergede elde edilecek gelirin kullanımı için şu ifadeler kullanıldı:

        Söz konusu projelerden elde edilecek gelirin 'tamamı blokeli hesaplarda tutularak' öncelikle Kulübümüzün ve bağlı ortaklıklarının finansal ve vadesi geçmiş ticari borçlarının ödenmesi ile inşaat harcamalarında kullanılması, kalan paranın ise yalnızca getirisinin altyapının geliştirilmesine, 'futbol dışındaki' branşların desteklenmesine ve mevcut tesislere yapılacak olan yatırımlara harcanmasına, kalan ana paranın ise ancak genel kuruldan alınacak müsaade ile kullanılmasına..."

        Verilen yetkiye göre Galatasaray yönetiminin Florya'dan elde edilecek geliri herhangi bir transferde kullanması söz konusu değil. Böyle bir hamle için genel kurul toplantısı yapılıp müsaade alınması gerekiyor.

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