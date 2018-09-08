Fluminense - Botafogo maçı rakamları

Fluminense ve Botafogo, 09 Eylül 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Fluminense 28 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Botafogo 26 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Botafogo, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 560. İddaa'da Fluminense kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Botafogo kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fluminense son hafta oynanan Botafogo maçında 3-0 kazandı.

Botafogo, Fluminense karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Fluminense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fluminense, kendi sahasında 10 gol attı, 9 gol yedi.

Botafogo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Botafogo, 9 gol atarken 24 gol yedi.

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