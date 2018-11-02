yükSports Interactive ve SEGA Europe Ltd. Football Manager 2019’u (FM19), PC ve Mac versiyonlarıyla piyasaya sundu. Football Manager 2019 Touch ve Football Manager 2019 Mobile da ilk defa oyunseverlerle buluşuyor.

Bu gelişmeyle Football Manager’ın tarihinde ilk defa oyunun üç versiyonu aynı anda piyasaya çıkmış oldu. FM19’un tam sürümü, yeni maç motoru ve güncelleştirilmiş oyuncu bilgileriyle geliyor.

Ayrıca, Steam Atölyesi'ne erişim ve hem oyun öncesi hem de oyun içi düzenleyicileri artık mevcut. Bununla birlikte çıkış öncesi beta sürümde yöneticilik kariyerine başlamış olan FM meraklıları oyun kayıtlarını tam oyuna taşıyabiliyor.

Bundesliga lisansı ve yeni bir görünüm için antrenmanlarını ve taktiklerini büyük çapta yenileyen FM19, aynı zamanda milyonlarca satan seri tarihinin en büyük sürümü olma özelliğine de sahip.

VAR DA VAR...

VAR ve gol çizgisi teknolojisi yeniliklerini de barındıran FM19 ile birlikte raflara çıkan Football Manager 2019 Touch, PC ve Mac’lerin yanısıra üst seviye iOS ve Android tabletlerde, Football Manager 2019 Mobile ise iOS ve Android cihazlarında oynanabiliyor.

MOBİL FİYATI BİLE 60 TL!

Football Manager 2019'un ön sipariş sürecinde Türkiye'de 119 TL olan PC ve Mac versiyonun fiyatı, oyunun satışa sunulmasıyla birlikte 179 TL'ye çıkarıldı.

iOS ve Android mobil cihazlar için geliştirilen Football Manager 2019 Mobile'ın App Storte ve Google Play'deki Türkiye fiyatı da 59.99 TL olarak kullanıcılarınn karşısına çıktı.

Fiyatta yaşanan bu artış, oyunu merakla bekleyen FM severlerin de sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmesine yol açtı.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Windows için FM19 sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/April 2018 Update) – 64-bit or 32-bit

İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core veya AMD Athlon – 2.2 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Direct X: Sürüm 9.0c

Mac OS X için FM19 sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 10.10.5, 10.11.6, 10.12.5, 10.13.5, 10.14 – 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 – 1.8 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Diğer: OpenGL: 2.1

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