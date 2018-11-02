yükSports Interactive ve SEGA Europe Ltd. Football Manager 2019’u (FM19), PC ve Mac versiyonlarıyla piyasaya sundu. Football Manager 2019 Touch ve Football Manager 2019 Mobile da ilk defa oyunseverlerle buluşuyor.
Bu gelişmeyle Football Manager’ın tarihinde ilk defa oyunun üç versiyonu aynı anda piyasaya çıkmış oldu. FM19’un tam sürümü, yeni maç motoru ve güncelleştirilmiş oyuncu bilgileriyle geliyor.
Ayrıca, Steam Atölyesi'ne erişim ve hem oyun öncesi hem de oyun içi düzenleyicileri artık mevcut. Bununla birlikte çıkış öncesi beta sürümde yöneticilik kariyerine başlamış olan FM meraklıları oyun kayıtlarını tam oyuna taşıyabiliyor.
Bundesliga lisansı ve yeni bir görünüm için antrenmanlarını ve taktiklerini büyük çapta yenileyen FM19, aynı zamanda milyonlarca satan seri tarihinin en büyük sürümü olma özelliğine de sahip.
VAR DA VAR...
VAR ve gol çizgisi teknolojisi yeniliklerini de barındıran FM19 ile birlikte raflara çıkan Football Manager 2019 Touch, PC ve Mac’lerin yanısıra üst seviye iOS ve Android tabletlerde, Football Manager 2019 Mobile ise iOS ve Android cihazlarında oynanabiliyor.
MOBİL FİYATI BİLE 60 TL!
Football Manager 2019'un ön sipariş sürecinde Türkiye'de 119 TL olan PC ve Mac versiyonun fiyatı, oyunun satışa sunulmasıyla birlikte 179 TL'ye çıkarıldı.
iOS ve Android mobil cihazlar için geliştirilen Football Manager 2019 Mobile'ın App Storte ve Google Play'deki Türkiye fiyatı da 59.99 TL olarak kullanıcılarınn karşısına çıktı.
Fiyatta yaşanan bu artış, oyunu merakla bekleyen FM severlerin de sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmesine yol açtı.
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Windows için FM19 sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/April 2018 Update) – 64-bit or 32-bit
İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core veya AMD Athlon – 2.2 GHz +
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Direct X: Sürüm 9.0c
Mac OS X için FM19 sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 10.10.5, 10.11.6, 10.12.5, 10.13.5, 10.14 – 64-bit
İşlemci: Intel Core 2 – 1.8 GHz +
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Diğer: OpenGL: 2.1
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.