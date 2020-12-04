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HaberlerOtomobilFord Otosan 20.5 milyar TL yatırım yapacak
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Elektrikli araçlara 20.5 milyar TL yatırım yapacak

Ford Otosan, 2026 yılına kadar 20.5 milyar TL'lik bir yatırım planı açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesini, bununla birlikte üretim tesislerimizdeki modernizasyon ve otomasyon çalışmalarının geliştirilmesini, büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kurulu kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz" denildi

Ford Otosan 20.5 milyar TL yatırım yapacak
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günler elektrikli araçlar için batarya üretim tesisi yatırımını duyuran Ford Otosan, bugün ise gelecek 6 yıllık yatırım planlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2026 yılına kadar 20.5 milyar TL'lik yatırım yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki 6 yıl boyunca hayata geçireceğimiz ve etkisi 10 yılı aşacak ileri görüşlü bu yatırım ile hem şirketimizi hem de Türkiye otomotiv sanayiini geleceğe taşıyacağımıza ve global arenada rekabet gücümüzü artıracağımıza inanıyoruz.
20.5 milyar TL tutarındaki bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesini, bununla birlikte üretim tesislerimizdeki modernizasyon ve otomasyon çalışmalarının geliştirilmesini, yanı sıra Ford’un Avrupa’da devam eden ticari araç pazar liderliğine ve artan pazar payı başarısına istinaden büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kurulu kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz" denildi.

Verilen bilgiye göre, şirketin Kocaeli'deki fabrikalarındaki araç üretim kapasitesi 650 bin adede çıkarılırken ve batarya montaj fabrikasının kapasitesi de 130 bin adede ulaştırılacak.

Aynı zamanda Ford Otosan'ın 3 bin kişilik ek istihdam sağlamayı da hedeflediği yapılan açıklamada yer aldı.

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