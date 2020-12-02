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HaberlerOtomobilFord Otosan batarya fabrikası kuruyor - otomobil haberleri
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Ford Otosan 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor

Ford Otosan, Türkiye’de üretilecek tam elektrikli Ford E-Transit’in üretim sorumluluğunu almasının ardından yeni bir yatırım duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket Kocaeli Fabrikalarında 'Batarya Montaj Fabrikası' yatırımını hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Geçtiğimiz günlerde, Ford'un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit'in üretim sorumluluğunu üstlendik. Şimdi de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Bu yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de kendi mühendisliğimiz ile yerli olarak geliştiriyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Ford Otosan batarya fabrikası kuruyor - otomobil haberleri

Ford'un hafif ticari modeli Transit'in yüzde yüz elektrikli versiyonunun üretimini üstlenen Ford Otosan, bu kapsamda ‘Batarya Montaj Fabrikası’ kuracağını açıkladı.

Otosan'ın hem Türkiye pazarı hem de dış pazarlar için üreteceği elektrikli Transit'e yönelik batarya geliştirecek tesisin, 2022 yılında faaliyetlerine başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Ford’un elektriklenme stratejisi kapsamında yeni bir aşamaya geçtiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Geçtiğimiz günlerde, Ford'un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit'in üretim sorumluluğunu üstlendik. Şimdi de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Bu yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de kendi mühendisliğimiz ile yerli olarak geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için bir kazanımdır. Bataryası dahil elektrikli araç üretiminin, geniş bir ekosistemde ülke ekonomisine ve yerli tedarikçiler dahil sanayimizin dünyada rekabet edebilmesine çok olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum" dedi.

Fabrikaya bugüne kadar elektrikli araç üretimi dahil 56 milyon euro yatırım yaptıklarını kaydeden Yenigün, elektrikli araçların yaygınlaşması ile yatırım tutarının da artacağını söyledi.

'TEDARİK SANAYİSİ ELEKTRİKLİ ARACA YÖNELMELİ'

Haydar Yenigün, Otosan'ın üreteceği elektrikli ticari aracın yerlilik oranının ise ilk etapta içten yanmalı araçlara göre daha düşük olacağının altını çizdi.

Bu noktada, tedarik sanayisinde elektrikli araçlara yönelik üretim yapılması gerektiğini vurgulayan Yenigün, "Son 10 yılda 2.5 milyar euro yatırım yaptık. Yerlilik oranımız hafif ticaride yüzde 71.8 ve ağır ticaride yüzde 79.4’e ulaştı. Fakat, elektrikli aracımızda bu oran ilk etapta daha düşük olacaktır. Tedarik sanayisinde elektrikli araçlara yönelik üretimin artmasıyla birlikte ise bu aracın da yerlilik oranı artar. Sadece batarya elektrikli aracın yüzde 70'ini oluşturuyor" dedi.

'TOGG'U YAKINDAN İNCELİYORUZ'

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, kurulacak fabrikada pil hücrelerinin dışarıdan alınacağını, fakat batarya paketinin Türk mühendisler tarafından üretileceğini kaydederek, yerli üreticileri de takibe aldıklarını anlattı.

Yenigün, "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Farasis arasındaki işbirliğini yakından takip ediyoruz. Yerli batarya üretimi konusunda önemli bir proje. Savunma sanayisine yönelik üretim yapan Aspilsan'ı da takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'de daha fazla batarya yatırımı gerçekleşeceğini öngörüyoruz" görüşünü paylaştı.

2022’de yılında tam elektrikli ve yerli e-Transitlerin Avrupa yollarında olacağını kaydeden Yenigün, araçta 67 kWh 400 Volt lityum iyon pile yer verileceğini ve menzilin de 350 km olacağını söyledi.

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