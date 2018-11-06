Fortaleza - CSA AL maç önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Fortaleza, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü CSA AL takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:30. Fortaleza 64 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken CSA AL 57 puanda ve 3. sırada. Fortaleza, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. CSA AL, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 427 kodlu maçı oynayanlar; Fortaleza galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 2.80, CSA AL galibiyet oranı 3.65. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Fortaleza önceki hafta Moto Club MA mücadelesinde 1-0 kazandı.

CSA AL, Cuiaba karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Fortaleza, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fortaleza, kendi sahasında 29 gol attı, 13 gol yedi.

CSA AL, dış sahada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CSA AL 19 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ