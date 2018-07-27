Samsung’un Galaxy Note 9’u tanıtmasına sayılı günler kaldı. 9to5Google ve XDA Developers’ın haberine göre Koreli telefon üreticisi, merakla beklenen yeni modeli için farklı bir pazarlama stratejisi izleyecek. Samsung ile Epic Games ortaklığı sonucu, Fortnite’ın Android sürümü Galaxy Note 9 ile birlikte çıkışını yapacak.

Son zamanlarda video oyun sektörünü domine eden Battle Royale yapımlarından biri olan ve popülerliği tartışılmaz seviyeye ulaşan Fortnite’ın Android sürümü 30 gün boyunca sadece Galaxy Note 9 üzerinde oynanabilir olacak. Ayrıca Note 9’u satın alan kullanıcılar Fortnite oyununda kullanılmak üzere bir miktar V-bucks para birimine, kostüme ve bonus içeriklere sahip olacaklar.

Galaxy Note 9’un en önemli özelliği olan S pen kaleminin de Fortnite’ın Android sürümünde işlevi olacağı, Bluetooth ve bazı gelişmiş yazılımsal özellikleriyle oyunculara avantajlar sağlayacağı belirtiliyor. Henüz Epic Games’ten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Samsung Galaxy Note 9 ise 9 Ağustos’ta tanıtılacak.

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