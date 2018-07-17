Samsung'un merakla beklenen akıllı telefonu Galaxy Note 9'un çıkış tarihi ve ortaya çıktı! 9 Ağustos'ta lansmanı gerçekleştirilecek olan Samsung Galaxy Note 9, 24 Ağustos'ta mağazalara dağıtılmış olacak.

Note 8 ile arasında büyük farklar olmayacağı tahmin edilen Note 9, Snapdragon 835 yerine 845'i kullanacak. 6,4 inç boyutundaki yeni akıllı telefon, S Pen stylum kalem ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ne kadar olacak?

Yeni modelin, geçtiğimiz sene satışa çıkan Note 8 ile benzer bir fiyat seviyesinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tahminler Note 9'un fiyatının 930 ila 960 dolar arasında konumlandırılacağı yönünde. Bu tutarın Türk lirası karşılığı 4.500 ila 4.650 TL olsa da, vergilerle 5.000 seviyesinin üzerine çıkacağını tahmin etmek güç değil.

Samsung Galaxy Note 9, 24 Ağustos'ta piyasaya sürülerek, Apple'ın eylül ayında çıkaracağı ürünlerden önce pazarda konumlanacak. Bu hamlenin Samsung'a ne kadar satış başarısı getireceğini de zaman gösterecek.