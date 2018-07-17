WhatsApp'ın önceden duyurduğu yapışkanlar (sticker) artık kesinleşti. Android 2.18.218 beta sürümünde, yapışkanlar önizleme olarak gelmiş durumda.

WhatsApp'ın etiket mağazasından edinilebilecek olan yapışkanlar yenilendiğinde, + düğmesinde yeşil bir nokta göreceğiz. Böylece daha fazla içeriğe kavuşmak için uygulama kullanıcılarına bilgi verecek.

Yapışkanların henüz ne zaman önizlemeden çıkarak tam kullanıma alınacağı bilinmiyor.

Şirketin mesajlaşmayla ilgili iki yeni özellik üzerinde çalıştığı biliniyor. WABetaInfo'nun güncelleme kodunda gördüğü bu özelliklerin de yakında karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Artık bildirim merkezinden bazı mesajlaşmaları sessize almak mümkün olacak. Böylece örneğin bir anda çok mesaj gelmeye başlayan bir grubu, WhatsApp'ı açmadan da sessize alabileceğiz.

Bir diğer özellik ise aynı şekilde okundu olarak işaretlemek. Böylece uygulamaya girmeden sadece belirli bir mesajı okundu olarak gösterebileceğiz.

Özelliklerin detayları ve ne zaman çıkacakları ise henüz resmi olarak belli değil.