Karanlık web üzerinde işletilen bahis siteleri, Google gibi arama motorlarında çıkmadığı için polisin uzun bir teknik takip yürütmesi gerekti. Sekiz aydır devrede olduğu ortaya çıkan platform, çok sayıda ülkeden 330 bin kişi tarafından kullanılırken, Guangdong polisi 8 bin kişilik bir ekiple çalıştı. Emniyet mensupları, sitenin yeni üyeler kazandıranlara komisyon vererek bir piramit yapısına sahip olduğunu gördüler.

Baskınla ilgili yapılan açıklamada "Sanal paralar için Çin'de etkin bir düzenlemenin bulunmamasının" kaçak bahis çetesinin işini kolaylaştırdığına yer verildi.

Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi kripto paralarla oynanan bahislerden gelen 1,5 milyar dolarlık sanal paraya el konurken, çeteyle ilgili kişilerin yaklaşık 750 milyon dolar değerinde para içeren banka hesapları da donduruldu.

Yetkililer, sistemin cazip bahis oranlarıyla para topladığını ve az sayıda kişinin kazanmasına izin verdiğini belirttiler.

Çin hükümeti, finansal istikrarsızlık yaratabileceği endişesiyle geçen yılın eylül ayında tüm yerel kripto para borsalarını kapatmış ve kripto paraların halka açılış (ICO) işlemlerini yasaklamıştı.

Çin Merkez Bankası, bu hafta yaptığı açıklamayla yuan-bitcoin oranının dünyadaki toplam bitcoin takasında yüzde 1'in altına düştüğünü belirtmişti.

Çinli yetkililer 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana kaçak bahis çetelerini sıkı bir takibe almış durumda. Geçen hafta, Pekin'de 48 milyon dolarlık bahis oynatan bir internet sitesini işleten 40 kişiyi tutuklamıştı.

Guangdong polisi ise 20 bahis çetesinden 540 şüpheliyi tutukladıklarını ve 38 milyon dolarlık paraya el koyduklarını söylemişlerdi. Ancak haberde bahsettiğimiz baskınla ele geçirilen kripto paralarla karanlık web üzerinde işletilen kaçak bahis sitesi, hem kripto para kullanımı açısından bir ilki teşkil ederken hem de bugüne kadar ortaya çıkan bahis çetelerinin en büyüğü olarak dikkat çekiyor.