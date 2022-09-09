Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth, her zaman ilgi odağı oldu. 2. Elizabeth'in yaşamından çarpıcı kareleri derledik.
Tüm fotoğraflar telif hakkına tabidir.
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