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Haberler Dünya Kupası 2022
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Fransa - Avustralya: 4-1 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası

Son dünya şampiyonu Fransa, 2022 Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Horozlar, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti. Rabiot, Giroud (2) ve Mbappe'nin golleriyle üç puana uzanan Fransızlar liderlik koltuğuna oturdu.

Fransa - Avustralya: 4-1 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
HABERTURK.COM

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son dünya şampiyonu Fransa sahne aldı. D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan Fransızlar, sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

9. dakikada Goodwin'in golüyle yenik duruma düşen Horozlar, 27'de Rabiot, 32 ve 71'de Giroud ve 68'de Mbappe'nin golleriyle üç puana uzandı.

Fransa bu sonuçla ilk maçlar sonunda 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 1'er puanı bulunan Danimarka ve Tunus, 2 ve 3. sırayı paylaşırken, puansız Avustralya son sırada yer aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada rakip sahada uzun topu kontrol eden Leckie, rakibinden sıyrılarak arka direğe yerden yaptığı ortada Goodwin düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
27. dakikada sağ tarafta Grizmann’ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırırken devam eden atakta Thep Hernandez ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe ortaladı. İyi yükselen Rabiot meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda baskıyla kazanılan topu Mbappe topuk pasıyla Rabiot’a aktardı. Hızla ceza sahasına giren Rabiot’un pasında Giroud meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. 2-1
45. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında Griezmann, ceza sahası sağ çaprazından içeriye aktardığı pasta Mbappe yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.

68. dakikada Hernandez’in pasında Mbappe ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleye paralel giderken top Dembele’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önüne yaptığı ortaya Mbappe kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
71. dakikada sol taç çizgisine yakın bölgede topu kontrol eden Mbappe hızla son çizgiye inerek yaptığı ortada Giroud kafayla topu filelere gönderdi. 4-1

Stat: Al Janoub
Hakemler: Victor Gomes xx, Zakhele Siwela xx, Souru Phatsoane xx
Fransa: Hugo Lloris xx, Pavard xx (Kounde dk. 89 ?), Upamecano xx, Konate xx, Lucas Hernandez x (Theo Hernandez dk. 13 xx), Rabiot xxx, Tchouameni xx (Fofana dk. 77 xx), Dembele xx (Kingsley Coman dk. 77 xx), Griezmann xx, Mbappe xxx, Giroud xxx (Thuram dk. 89 ?)
Avustralya: Ryan xx, Atkinson xx, Souttar xx, Rowles xx, Aziz Behich xx, Mooy xx, Leckie xx, McGree xx (Awer Mabil dk. 74 xx), Irvine xx, Goodwin xx (Garang Kuol dk. 74 xx), Duke x (Cummings dk. 56 xx)
Goller: Goodwin (dk. 9) (Avustralya), Rabiot (dk. 27), Giroud (dk. 32 ve 71), Mbappe (dk. 68) (Fransa)
Sarı kartlar: Duke, Irvine, Mooy (Avustralya)

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