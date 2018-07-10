Fransa - Belçika maçı ne zaman?

Dünya Kupası 2018 Yarı Final maçında Fransa ile Belçika, 10 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Fransa son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Belçika son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 171. İddaa'da Fransa kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Belçika kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Fransa son haftadaki Sırbistan müsabasında 2-1 kazandı.

Belçika ise Fransa maçında 3-4 kazandı.