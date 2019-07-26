Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 18. etabı, Embrun ile Valloire arasındaki 208 kilometrelik parkurda yapıldı.

Nairo Quintana, ikisi 1. kategori olmak üzere dört tırmanış bölümünün etabı, 5 saat 34 dakika 15 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımının Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü ancak en yakın takipçisi ile arasındaki fark 1 dakika 30 saniyeye indi.

Tura, yarın Saint-Jean-de-Maurienne ile Tignes arasında koşulacak 126,5 kilometrelik 19. etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 75 saat 18 dakika 49 saniye

2. Egan Bernal (Ineos): +1 dakika 30 saniye

3. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 35 saniye