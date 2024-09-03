Fransa bu davayı konuşuyor!

Fransa, bir kadının eşi ve başka erkekler tarafından yıllarca tecavüze uğramasıyla ilgili davayı konuşuyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 71 yaşındaki Dominique Pelicot, eşine yıllarca sistematik bir şekilde cinsel saldırıda bulunmak ve çok sayıda erkeği de bu saldırılara katılmaya çağırmakla suçlanıyor.

Fransa'yı şoke eden davada Pelicot dün yargılanmaya başlandı, eşini yıllarca ilaçlarla uyuşturduğu iddia edildi. Pelicot, dışında kadına 80'e yakın erkeğin tecavüz ettiği ifade edildi.

Polis, Pelicot'un 50 yıllık eşinin yiyecek ve içeceklerine uyku ilacı koyup onu uyuttuğunu söyledi.