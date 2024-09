Fransa Cumhurbaşkanı Macron: On binlerce Filistinli can kaybının hiçbir haklı açıklaması yoktur | Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: On binlerce Filistinli can kaybının hiçbir haklı açıklaması yoktur New York'taki 79. BM Genel Kurulunda bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "On binlerce Filistinli can kaybının hiçbir haklı gerekçesi ve açıklaması yoktur" dedi

