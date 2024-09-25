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        Haberler Gündem CHP lideri Özgür Özel: 'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi' - Gündem haberleri

        CHP lideri Özgür Özel, dünyanın Filistin’deki katliamlara yeterince tepki vermediğini söyledi

        New York'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel'i de Ayşenur ve onun gibilere sahip çıkmaya çağırdı. Özel, dünyanın da Filistin'deki katliamlara yeterli tepkiyi vermediğinin altını çizdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:43
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        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’de katıldığı bir programda dünyanın Filistin’deki katliamlara yeterince tepki vermediğini belirtti.

        Özel, New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısında konuştu.

        İsrail’in Filistin’e yaklaşık bir yıldır devam eden saldırılarına dikkati çeken Özel, Gazzede şu ana kadar 41 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve bunların yarısından fazlasını kadınların ve çocukların oluşturduğunu vurguladı.

        Özel, Batı Şeria’daki protestolar sırasında Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, “ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi koruyamamıştır. Çağrımız bu pasif tavrı ve bahane üretmeleri bırakmaları ve Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir.” dedi.

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        Sosyalist Enternasyonel’i de Ayşenur ve onun gibilere sahip çıkmaya çağıran Özel, dünyanın da Filistin’deki katliamlara yeterli tepkiyi vermediğinin altını çizdi.

        Özel, her şeye rağmen Filistini Avrupada bazı ülkelerin devlet olarak tanımasının umutlandırıcı gelişmeler olduğunu kaydederek, Gazze’de acil ateşkes, insani yardımların geçişinin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için Sosyalist Enternasyonel’in aktif girişimlerde bulunması gerektiğini söyledi.

        Filistin konusunda temennileri bir yana bırakıp somut tutum alınmasını isteyen Özel, “Bütün dünyaya ciddiyeti ve samimiyetimizi ilan etmek üzere ben bir sonraki toplantımızı Ramallah’ta yapmayı öneriyorum.” diye konuştu.

        “BM, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ ÇATIŞMALARA ÇÖZÜM BULAMADI"

        Özel, Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısına ve çalışmalarına yönelik de eleştirilerde bulunarak, “Görüyoruz ki BM, ne sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebildi, ne küresel gelir dağılımında iyileşme sağlayabildi, ne de başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara çözüm bulabildi.” dedi.

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        BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesinin yetkilerine işaret eden Özel, “Geçen yüzyıldaki bir savaşın 5 galip ülkesinin bu yüzyılın sorunlarına çözüm üretmede tek yetkili olmasını ve veto hakkı gibi anlamsız ve çağdışı bir hakkı hala kullanıyor ve sakınıyor olmalarını doğru bulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Özel, BM’nin daha etkin, demokratik ve adil bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

        SIĞINMACI MESELESİ

        Sığınmacı konusuna da değinen Özel, “Avrupa farkına varmalı ki Türkiye’yi sığınmacı sorunu ile baş başa bırakırsanız toplumu aşırı sağın zararlı politikalarına itmiş olursunuz. Aynı zamanda ileride daha büyük bir sığınmacı sorunu ile karşı karşıya kalır ve bu Türkiye kadar Avrupa’nın da sorunu haline gelir.” dedi.

        Dünyadaki gelir adaletsizliğinin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkat çeken Özel, en zengin yüzde 1lik kesimin dünya servetinin neredeyse yarısını elinde bulundururken milyarlarca insanın yoksulluk ve açlık içinde olduğuna, bunun küresel adaletsizliğin temelini oluşturduğuna vurgu yaptı.

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        #Özgür Özel
        #sosyalist enternasyonal
        #haberler
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