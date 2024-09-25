Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!

UEFA Avrupa Ligi lig formatı ilk haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:

Ajax ile önemli bir maç oynayacağız. Güzel bir statta, tarihi bir kulüple karşı karşıya geleceğiz. Stefano Farioli, Türkiye tecrübesi olan bir teknik adam. Geriden oyun kurmayı seven bir teknik adam. Buna hazır olacağız, iyi baskı yapmalıyız. Top bizdeyken iyi paslaşmalıyız. Güçlerimiz var ve gol fırsatı yaratmak için bunları kullanmalıyız. Bir ya da iki taktiğe bağlı kalan biri değilim. Ajax'a uygun bir taktik ve takımla sahada olacağız.

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"AJAX'A GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ" Ajax maçında galibiyet istiyoruz. Kolay olmayacak ama Ajax'a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız. "ÇOK KALİTELİ BİR KADROMUZ VAR" Mucize bir doktor değilim. Birçok oyuncu geldi ve gitti. Altı teknik adam değişti. Net olmaya çalışıyorum, enerji veriyoruz. Deneyimli oyuncular aldık. Çok kaliteli kadromuz ve iyi bir grup hissi var. Bu çok önemli, sahada ve idmanlarda görüyoruz. Geçen yıl bu böyle değildi. Şimdi huzur geri döndü. Bu da oyuncularıma netlik sağladı. Başarımızı göstermek çok önemli, bunu yaptık ama devam etmeliyiz.

"BURADA BAŞLAMAK KOLAY OLMADI" Altı teknik adam değiştiren bir kulüpte başlamak kolay değil, düşündüm bunu ama kabul ettim. Türkiye'de çok iyi kulüpler var. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Orada tutku var. Şimdi o tutkuyu Beşiktaş'ta yaşıyorum. Statta muhteşem bir ortam var. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş'ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var. "UMARIM UZUN SÜRE KALIRIM" Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, iyi çalışıyoruz. Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerek. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. En güzeli bu meslekte belki de bu.