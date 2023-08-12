Fransa'da Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı Fransız basınında yer alan habere göre bir bomba ihbarı sonrası Paris'teki Eyfel Kulesi tahliye edildi ve geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Fransız BFMTV, tahliyenin ardından bir bomba imha ekibinin Eyfel Kulesi'nde olduğunu bildirdi. BFMTV'ye göre kule şu an için kapalı.

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi Paris'in en turistik merkezi olan Eyfel Kulesi'ni ziyaret ediyor.

Fransa'da geçmişte saldırılar meydana gelse de Eyfel Kulesi'nde tahliyeler ender meydana geliyor. Son olarak 2019'da, bir kişinin kuleye yandan tırmanırken görülmesi üzerine Eyfel boşaltılmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.