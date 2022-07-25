Fransa'da hayat pahalılığına karşı önlem 0:00 / 0:00

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Fransa hükümeti, seçim vaatlerinden birini gerçekleştirerek hane halkını güçlendirmek ve satın alma gücünü artırmak adına adım attı.

Tasarı kira artışlarına limit getirilmesi, kamu çalışanlarına ücret artışı, şirket çalışanlarına daha yüksek, vergisiz ikramiye ödemesi yapılmasını kapsayacak mekanizmayayı da içeriyor.

Tasarı onaylanmasının ardından merkez sağ parti olan Les Republicains’ın çoğunlukta olduğu üst meclis olan senatoya gidecek.

Tasarının Fransa'ya tahmini maliyetinin ise 20 milyar euro olduğu açıklandı.

Fransa’da enflasyon geçen ay yüzde 6,5 seviyesinde gerçekleşti.

Reuters'ın haberine göre tasarının dün gece geç saatlerde mecliste kabul edilmesinden önce soldaki ana muhalefet ittifakı Nupes’un vekilleri saatler süren müzakerelerde hükümeti, yeterince kapsamlı önlemler almadığı yönünde eleştirdi.

* Haberin görseli Associated Press'ten ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.