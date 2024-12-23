Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da yeni hükûmet kuruldu | Dış Haberler

        Fransa'da François Bayrou hükûmetinin bakanları atandı

        Fransa'da bütçe görüşmelerinde çıkan anlaşmazlıktan ötürü düşen Michel Barnier hükûmetinin yerine atanan François Bayrou hükûmetinin bakanları da atandı. Yeni hükûmette Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot görevine devam edecek. Yeni hükûmetin Marine Le Pen'in partisi olan Ulusal Birlik Partisinden de destek görmesi bekleniyor. Kezâ Ulusal Birlik Partisi üyeleri daha önce Bayrou'yu daha ılımlı gördüklerini belirtmiş ve başbakan olmasını teklif etmişlerdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.12.2024 - 22:33 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'da yeni hükûmetin bakanları atandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, merkez sağcı Demokrat Hareket (MoDem) partisinden başbakan atanan ve 10 gündür siyasi partilerle müzakereler yürüten Bayrou'nun yeni hükümetini kurduğunu açıkladı.

        Bayrou'nun yeni kabinesinde, eski Başbakan Elisabeth Borne Eğitim Bakanı, bir diğer eski başbakanlardan Manuel Valls ise Denizaşırı Topraklar Bakanı görevine getirilirken, Eric Lombard Maliye Bakanı, eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Catherine Vautrin Sağlık Bakanı, Laurent Marcangeli Kamu Hizmeti Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Marie Barsacq Spor ve Gençlik Bakanı, François Rebsamen ise Çevre Bakanı oldu.

        REKLAM

        Öte yandan Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Kültür Bakanı Rachida Dati ise kabinedeki yerlerini korudu.

        Yeni hükümetin de aşırı sağcıların "onayını" aldığı iddiası

        Ülkede gensoru önergesi ile devrilen Michel Barnier hükümeti aşırı sağcıların örtük desteğine sahip olmakla eleştirilirken, yeni hükümetin de aşırı sağcıların onayından geçtiğine ilişkin tartışmalar sosyal medyada gündeme geldi.

        Yeni kabine için ismi geçen muhafazakar siyasetçilerden Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand X hesabından yaptığı paylaşımda, Bayrou'nun kendisine Adalet Bakanı görevini teklif ettiğini ancak daha sonra aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin muhalefeti nedeniyle kendisini bu göreve getirmekten vazgeçtiğini bildirdiğini iddia etti.

        Adalet Bakanlığı yerine kendisine kabinede yeni bir pozisyonun teklif edildiğini ancak bunu kabul etmediğini kaydeden Bertrand, "Yeni tekliflerine rağmen, (aşırı sağcı lider) Marine le Pen'in onayıyla kurulan Fransa hükümetine katılmayı reddediyorum." ifadelerini kullandı.

        Yeni hükümette, aşırı sağcıların yer almamalarına rağmen "etkili" olmalarına tepki gösteren Fransız siyasetçiler, Bertrand'ın paylaşımına destek verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Trump'tan Grönland çağrısı
        Trump'tan Grönland çağrısı
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler