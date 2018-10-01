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Fransa'dan "Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesi" açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Soçi mutabakatına verdiği desteği dile getirdiği bildirildi

01.10.2018 - 20:16 | Güncelleme: AA

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan, dün Le Drian ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin Suriye meselesini ele aldıkları belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Jean-Yves Le Drian, İdlib bölgesinde silahsızlanma bölgesi oluşmasını sağlayan ve (Esad) rejimin ve destekçilerinin bu bölgede saldırı düzenlemesini önleyen 17 Eylül'deki Soçi mutabakatına verdiği desteği dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Le Drian'ın, Çavuşoğlu'na, Suriye konusunda Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'nin bulunduğu ve "küçük grup" olarak adlandırılan grup ve Astana grubuyla çalışmalarına devam etme konusunda çağrıda bulunduğu kaydedildi.

İki bakanın Suriye konusunda siyasi çözüm bulmaya ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın üzerinde çalıştığı anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

İkilinin, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Libya konusundaki yol haritası ile ülkede şeffaf ve huzurlu seçimin hazırlanması konusunda desteklerini ifade ettikleri vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu, dün resmi ziyaret için bulunduğu başkent Paris'te Le Drian ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirmişti.

 

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