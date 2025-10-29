Habertürk
        Fransa HDK saldırılarını kınadı | Dış Haberler

        Fransa HDK saldırılarını kınadı

        Fransa, Hızlı Destek Güçlerinin (HDK) Sudan'ın Faşir kentinde yoğunlaşan saldırılarını kınadığını bildirdi. Fransa, Sudan'ın toprak bütünlüğüne dair tavrını yineledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 18:21 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:22
        Fransa HDK saldırılarını kınadı
        Fransa'nın, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de ülkede 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırılarını artırmasını şiddetle kınadığı bildirildi.

        Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, HDK uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivillerin korunmasını garanti altına almaya çağrıldı.

        HDK'nin Faşir'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve genişletmesinin şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, tarafların ateşkese varmak için "derhal ve iyi niyetli" müzakerelere başlaması istendi.

        Açıklamada, Fransa'nın, çatışmanın çözümü ve Sudan'ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği'nin çalışmalarını desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

        DSÖ: DEHŞETE KAPILDIK

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezindeki Faşir kentinde, Suudi Hastanesi'nde, 460'tan fazla hasta ve refakatçinin öldürüldüğü haberleri karşısında dehşete kapıldıklarını bildirdi.

        Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        "Sudan'ın Faşir kentindeki Suudi Hastanesi'ne yönelik son saldırılar ve sağlık çalışanlarının kaçırılmasının ardından 460'tan fazla hasta ile refakatçinin trajik şekilde öldürüldüğüne dair haberler karşısında dehşete düştük ve derinden sarsıldık." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, Sudan'da Nisan 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 185 saldırıyı, 1204 sağlık çalışanı ile hasta ölümünü, 416 sağlık çalışanı ve hasta yaralanmasını doğruladığını hatırlattı.

        Ghebreyesus, bu saldırılardan 49'unun bu yıl meydana geldiğini ve 966 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

        "Sağlık hizmetlerine yönelik tüm saldırılar, acilen ve koşulsuz olarak durdurulmalı." değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, tüm hastaların, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunması gerektiğinin altını çizdi.

        Ghebreyesus, Sudan'da yaşanan çatışmalar için "ateşkes" çağrısını yineledi.

        Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

        Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

        Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

        On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

