Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Fransa liselerde cep telefonunu yasaklamayı planlıyor

        Fransa liselerde cep telefonunu yasaklamayı planlıyor

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl yeni öğretim yılından itibaren liselerde öğrenciler için cep telefonlarının yasaklanmasını istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa liselerde cep telefonunu yasaklamayı planlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulusal basındaki haberlere göre Macron, Fransa'nın Mirecourt kasabasında Ebra Grubu'na ait yerel gazetelerin okurlarıyla bir araya geldi.

        Macron, burada yaptığı konuşmada, cep telefonlarının ülkedeki tüm ortaokul düzeyindeki okullarda yasak olduğunu hatırlattı.

        "(Bu yasağı) Muhtemelen gelecek öğretim yılından itibaren liselere genişleteceğiz." diyen Macron, Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ile bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

        Fransa Cumhurbaşkanı, liselerin öğretime özgü mekanlar olduğunun altını çizerek, sosyal medya platformuna erişim yaşının da 15 olmasını teklif edeceklerini aktardı.

        "Yabancı güçler tarafından bugün bir bilgi savaşı yürütülüyor." şeklinde konuşan Macron, bu duruma karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

        Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarında siber zorbalığa maruz kalan mağdurları korumak için kanunun güçlendirilmesini istediğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Kurultayında Özel partililere sesleniyor
        CHP Kurultayında Özel partililere sesleniyor
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama