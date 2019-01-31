Paris'te yaşayan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Ömer Gök (68) uzun süredir göbeğinde oluşan fıtıkla yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Eşi Menşure Gök ile birlikte rahatsızlığına çözüm arayan Gök, Fransa'da birçok kliniğe gitti ancak kendisinde kalp pili, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği ve uyku apnesi olduğu ve çapı 20 santim olan fıtığın da fazla büyük olmasından dolayı ameliyat olamayacağı belirtildi.

FRANSA'DAN AMELİYAT İÇİN BALCALI'YA GELDİLER

Beycan Üçkardeş'in haberine göre; araştırmalarını sürdüren Gök ailesi rotayı Türkiye'ye çevirdi. Yaptıkları araştırmalar sonucu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'n da görevli Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş'la irtibat kuran Ömer Gök, hemen tedavi altına alındı. Gökhan Sarıtaş ve deneyimli bir ekip tarafından durumu değerlendirilen Gök'ün 2 saatlik bir ameliyatla karnındaki 20 santimetre çapındaki fıtık tedavi edildi. Gök bir haftalık tedavinin ardından taburcu oldu.

Operasyonu gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş, hastanın 20 cm çapında oldukça büyümüş olan bir göbek fıtığının bulunduğunu ancak yaptıkları tetkikler sonucu ameliyatının uygun olduğunu gördüklerini dile getirdi. Sarıtaş, 2 saatlik bir zamanda ameliyatı tamamladıklarını normalde göbek fıtığı ameliyatlarının kolay gibi göründüğünü ancak bu hastada fıtığın büyüklüğü ve hastanın ek hastalıkları itibariyle sürecin biraz zorlu olduğunu belirtti. Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği olarak dünya standartlarında hizmet verdiklerinin de altını çizen Sarıtaş, hastaya uygun olan operasyonları başarıyla yaptıklarının altını çizdi.

"YAŞAMA SEVİNCİM KALMAMIŞTI"

Sağlığına kavuşan Ömer Gök ise Fransa'daki doktorların kendisine ameliyatını yapamayacaklarını belirterek "Bu şekilde yaşamına devam et' dediler. Ancak fıtık günden güne daha çok rahatsızlık veriyordu. Toplum içine çıkamıyordum. Çözümü kendi vatanımda buldum. Türk hekimliğinin geldiği noktayı Gökhan Sarıtaş hocayla daha yakından gördük" dedi.

ÇOCUKLAR BİLE TEREDDÜT ETTİ

Ömer Gök'ün eşi Menşure Gök ise Fransa'daki olumsuz cevap sonrasında asla yılmadıklarını, araştırmaya devam ettiklerini ve sonuç olarak doğru adresi Türkiye'de bulduklarını ifade etti. Çocuklarına Türkiye'ye gideceklerini söyledikleri zaman onların bu durumu "Fransa'da yapılamayan ameliyat Türkiye'de mi yapılacak?" diyerek tereddütle karşıladıklarını anlatan Gök "Sonuç olarak doktorumuz Gökhan Sarıtaş başta olmak üzere tüm hastane ve klinik ekibine güvenerek yola çıktık. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren ekibe de bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.