Cezası ertelendi

Prenses Selman’ın başkent Paris'teki lüks dairesinde bir işçiyi dövmesi için korumasına talimat vermekle suçlanmıştı.

Eylül 2016’da Prensesin cep telefonuyla kendisini gizlice videoya almakla suçladığı işçi Ashraf Eid polise verdiği ifadede, korumanın ellerini bağlayarak kendisini yumruklayıp, tekmelediğini belirtmişti. Eid, sonrasında ise korumanın kendisini prensesin ayağını öpmeye zorladığını iddia etmişti.