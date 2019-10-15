2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yoluna lider devam eden A Milli Takım, tarihi bir başarının eşiğinde bulunurken alınan 1-1'lik Fransa galibiyeti ve gol sevinçlerimiz, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Fransa karşılaşması öncesinde Arnavutluk mücadelesinde yapılan asker selamı Frannsa medyası tarafından gündeme getirilirken maç sonrasında da gündemdeki yerini korudu. Konuya ilişkin olarak İtalyan basını çirkin bir haberle UEFA'nın gol sevincine soruşturma başlattığı iddiasını ortaya atarken UEFA'dan bu konuya yanıt gecikmemiş ve böyle bir tasarrufun olunmadığını duyurulmuştu.

Dünkü karşılaşmada da atılan golün ardından Türk taraftarların yoğunlukta olduğu tribüne yönelerek asker selamı veren ay-yıldızlı futbolcuların bu selamına skandal bir tepki daha geldi. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gol sevincimiz için UEFA'ya başvuracaklarını dile getirdi. Asker selamı nedeniyle UEFA'dan, Türkiye'ye yaptırım talep edeceklerini duyurdu ve "Türk oyuncular, spor ruhuna aykırı biçimde asker selamı vererek bu maçın iyi şartlarda gerçekleşmesi çabalarına gölge düşürdüler. UEFA'dan örnek teşkil edecek bir yaptırım talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

UEFA, "SORUŞTURMA YOK" DEMİŞTİ!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanlamıştı.

Konuyla ilgili konuşan UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır" demiş ve yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı dile getirilmişti.