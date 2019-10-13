A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda aldığı 1-0'lık Arnavutluk galibiyeti sonrasında millilerin asker selamıyla yaptığı gol sevincine ilişkin UEFA'nın 'provokasyon' incelemesi yapacağı öne sürülmüştü. UEFA, konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend'in İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştuğu ve "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.