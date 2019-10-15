Bild'den A Milli Takım için skandal başlık!

Alman Bild gazetesi, A Milli Takım sevincini Bulgar ırkçılarının selamıyla aynı haberde yorumladı...

Bulgar taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle Bulgaristan-İngiltere maçı iki kez durdu. Almanya'nın önde gelen gazetesinin manşetinde, Bulgarların bu ırkçı hareketiyle, A Milli Takımın gol sevinci aynı kategoride değerlendirildi. Fotoğrafta, Milli Takım oyuncularının asker selamı pozu ile, Bulgar taraftarlarının fotoğrafı kullanıldı. Haber başlığında 'Avrupa Şampiyonası elemelerinde skandal akşam' yorumu yapıldı. Resim yazısında ise "Türkler, Suriye saldırısını selamladı, Hitler Bulgaristan'da selamlandı" denildi.

Resim altı yazısında ise Türkler'in Arnavutluk maçında da aynı pozu verdiği hatırlatıldı. Haberde, UEFA'nın konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi ve geçmişte bu tarz hareketler için ağır cezalar verildiği savunuldu.