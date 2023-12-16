Fransız basınından Al Hilal'de kriz iddiası
Fransız basınından Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile ilgili kriz iddiası geldi. Teknik direktör Jorge Jesus ile problem yaşayan Neymar'ın "Jesus gitsin yerine Galtier gelsin" dediği öne sürüldü
Eylül ayında oynanan maç sonrasında soyunma odasında tartışan ikilinin yeniden karşı karşıya geldiği belirtildi.
Neymar eylül ayından yaşanan olayların ardından yönetime bir takım taleplerde bulunmuştu.
Brezilyalı yıldız bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus ile birlikte olmak istemediğini yönetime bildirmişti.
Fransız basınında geniş yer bulan haberlere göre bu isteğini yineleyen Neymar'ın "Jorge Jesus gitsin yerine Christophe Galtier gelsin" dediği iddia edildi.
Neymar'ın bu isteği oldukça zor görünüyor.
Jorge Jesus yönetiminde Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde zirvede yer alıyor.
Alternatif olarak düşünülen teknik direktör Galtier, yaklaşık 2 ay önce Katar ekiplerinden Al Duhail'e imza attı.
NAMAĞLUP LİDER
Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un yönettiği Al-Hilal sahasında konuk ettiği Al-Wehda'yı 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Saud Abdulhamid ve 80. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Al-Hilal aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Al-Wehda ise 22 puanda kaldı.