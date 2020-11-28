Fransız polisinin ırkçı şiddeti güvenlik kamerasında!

Fransa’nın başkenti Paris’te, Afrika kökenli gence uygulanan "ırkçı" darp ve şiddet görüntülerine ilişkin ifadeye çağrılan 4 polisin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, "Ulusal Polis Soruşturma Birimince (IGPN)" Michel Zecler adındaki Afrika kökenli gence şiddet uygulamaktan gözaltına alınan polislerden 3’ü, toplu şekilde silahlarla iradi bir şekilde ırkçı şiddete başvurdukları gerekçesiyle sorgulanıyor.

Diğer yandan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ayrıca çok sayıda gazeteci ve akademisyen, polis şiddetine göz yumduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i istifaya çağırdı.

MACRON: UTANÇ VERİCİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan Zecler'e saldırı görüntülerinin kabul edilemez olduğunu ve kendilerini utandırdığını açıkladı.

"Nerden gelirse gelsin Fransa şiddete başvurmamalı, nefret ve ırkçılığın büyümesine izin vermemelidir." ifadesini kullanan Macron, bununla birlikte üniforma giyen tüm polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerine yönelik şiddeti kabul etmeyeceğini ifade etti.

Cumartesi günü Paris'in 17. bölgesinde genç müzik yapımcısı Zecler stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmişti.

Zecler'in imdat çığlıklarıyla ofisin arka kapısından yardıma gelen komşularını gören polisler Zecler'i bırakarak stüdyodan çıkmış ve takviye ekip çağırmıştı.

Gelen ekipten bir polis memuru içeriye biber gazı kapsülü fırlatmış Zecler'in çıkmasını sağlamıştı.

Karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulan Zecler'e yönelik güvenlik kamerası görüntülerinin medyaya yansımasının ardından Paris savcılığı Zecler'i serbest bırakmış, tepkiler üzerine şiddete başvurmaktan 4 polisi görevden uzaklaştırmıştı.

Hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısının tartışıldığı Fransa’da, son zamanlarda polis şiddetine yönelik çok sayıda farklı olaylara ait görüntülerin ortaya çıkması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

FUTBOLCULARDAN TEPKİ

Fransa’nın başkenti Paris’te, 3 polisin Afrika kökenli gence uyguladığı "ırkçı" darp ve şiddet görüntülerine Fransa Milli Takımı oyuncuları Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann dahil futbol dünyasından birçok yıldız oyuncu tepki gösterdi.

Futbolcular Twitter hesaplarından, Paris'in 17. bölgesindeki stüdyosuna girdiği sırada kapıda bekleyen 3 polis tarafından maske takmadığı gerekçesiyle darbedilen müzik yapımcısı Michel isimli Afrika kökenli genç için destek mesajları paylaştı.

Paris Saint-Germain (PSG) takımının yıldız futbolcusu Mbappe, şiddet görüntülerini içeren videoyu "tahammül dışı", "kabul edilemez şiddet" ve "ırkçılığı durdur' sözleriyle paylaşırken, Barcelona'da top koşturan yıldız futbolcu Griezmann söz konusu videoyu "Fransa'm canımı yakıyor." ifadeleriyle paylaştı.

Samuel Umtiti, Jules Kounde ve Alexandre Lacazette gibi isimler de tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

POLİS ŞİDDETİ KAMERADA

Cumartesi günü Paris'in 17. bölgesinde Michel isimli genç müzik yapımcısı, stüdyosu "Black Gold"a girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmiş, ardından karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulmuştu.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasının ardından Paris Savcılığı söz konusu polisler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Olayın ülke gündemine taşınmasıyla İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de polislerin görevden uzaklaştırılmasını talep ettiğini belirtmişti.

FRANSIZ POLİSİ SIĞINMACILARA VE GAZETECİLERE DE ŞİDDET UYGULADI

Paris'te önceki gece polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı alandan yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuş, o sırada görüntü alan basın mensuplarını da darbetmişti.

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Ülkedeki birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi sığınmacılara desteklerini ifade ederek, polis şiddetini kınamıştı.