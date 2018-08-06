Araçlarda sıkışanlar güçlükle kurtarıldı

Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı. DHA'nın haberine göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen kamyonet ile 3 otomobile çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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