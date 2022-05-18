FSM Köprüsü'nden hipertansiyon farkındalığı 0:00 / 0:00

AA

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması için mavi ve yeşil renkle aydınlatıldı.

Aydınlatma, sabah saatlerine kadar devam etti.