Fulin'den canlı yayında photoshop itirafı

Fulin, canlı yayında photoshop itirafı yaptı. Ünlü şarkıcı, "Kalçalarım çocukluğumdan beri benden ayrı bir dünya. Ne kadar kilo verirsem vereyim o hep orada duruyor. Hiçbir şey olmuyor maşallah" dedi