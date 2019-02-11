Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor

Giriş: 11.02.2019 - 07:33 | Güncelleme:  

Bir döneme damgasını vuran Küçük Kadınlar adlı dizide hayat verdiği Yeliz karakteriyle dikkat çeken Fulya Zenginer, sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor. Zenginer, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu

  • 1Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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    Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Fulya Zenginer, yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren’den evlenme teklifi aldı. 'Evet' cevabını veren oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • 2Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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    "SONUNDA EVET DEDİM"

    Zenginer, duygularını, "Tamam bu sefer gerçek. 2017  yılında yani 27 yaşındayken asla ciddi duramayan tam bir kötü şaka kraliçesiydim. İkinci fotoğraftaki trollemeyi de o zaman yapmıştım, eski takipçilerim bilir. Ve şimdiye gelecek olursam; aslında çok önce evlilik kararı almıştık ve ben onu teklif sanıyordum ama hayatımın aşkı bey, ben hariç herkesin bildiği bir sürpriz hazırlamış ve sonunda "evet dediiiiim" ortaya çıktı. Darısı başınıza, daha güzelleri sizin olsun. Sevenler, sevdiklerine kavuşsun" sözleriyle dile getirdi.

  • 3Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 13Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 16Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 17Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 18Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 19Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 20Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 21Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 22Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 23Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 24Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 25Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 26Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 27Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 28Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 29Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 30Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 31Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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  • 32Fulya Zenginer sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evleniyor - Magazin haberleri
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