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"SONUNDA EVET DEDİM"

Zenginer, duygularını, "Tamam bu sefer gerçek. 2017 yılında yani 27 yaşındayken asla ciddi duramayan tam bir kötü şaka kraliçesiydim. İkinci fotoğraftaki trollemeyi de o zaman yapmıştım, eski takipçilerim bilir. Ve şimdiye gelecek olursam; aslında çok önce evlilik kararı almıştık ve ben onu teklif sanıyordum ama hayatımın aşkı bey, ben hariç herkesin bildiği bir sürpriz hazırlamış ve sonunda "evet dediiiiim" ortaya çıktı. Darısı başınıza, daha güzelleri sizin olsun. Sevenler, sevdiklerine kavuşsun" sözleriyle dile getirdi.