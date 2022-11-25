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Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

Kalp krizi sonucu iki yıl önce 25 Kasım'da hayatını kaybeden Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası ise ilk defa Maradona'sız düzenleniyor...

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AA / HABERTURK.COM
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Maradona, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele ile birlikte "tarihin en iyi futbolcusu" olarak kabul ettiği, kimilerinin ise Pele'den daha yetenekli olduğunu ileri sürdüğü Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi.

    Fabrika işçisi bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olan Maradona'nın yeteneği 8 yaşında keşfedildi ve mahalle takımı Estrella Roja'da oynamaya başladı.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    Altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile daha 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayan Maradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    MARADONA AVRUPA'DA

    1982-1984 yıllarında İspanyol kulübü Barcelona'da tüm kulvarlarda 58 maça çıkan ve 38 kez fileleri havalandıran Maradona, 3 kez kupa sevinci yaşadı.

    Arjantinli yıldız, 1983 yılında Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve La Liga Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

    1984 yılında efsanesi olacağı İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Maradona, tüm kulvarlarda 259 maçta forma giydi ve 115 gol attı.

    Napoli, Maradona sayesinde ligdeki güçlü takımlarla mücadele edebilecek seviyeye ulaşırken, bu dönemde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra birer kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kulübün müzesindeki yerini aldı.

    Napoli'nin ardından Sevilla, Newell's Old Boys ve son olarak da eski takımı Boca Juniors'ın formasını giyen Maradona, 1997 yılında aktif kariyerini noktaladı.

    Formasını giydiği takımlarda tüm kulvarlarda 588 maça çıkan Maradona, 312 gol kaydetti.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    1986 DÜNYA KUPASI MARADONA'NIN ELLERİNDE

    Maradona, Arjantin'in 1986'da müzesine götürdüğü FIFA Dünya Kupası'ndaki üstün performansıyla adını tüm dünyaya duyurdu.

     

    Turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere filelerine elle attığı golle tartışmaların hedefi olan yıldız oyuncu, aynı maçta topu 60 metre taşıyıp 5 kişiye çalım atarak fileleri havalandırdı. Bu gol, 2002'de FIFA tarafından yapılan oylamada "yüzyılın golü" seçildi.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    Maradonalı Arjantin, 1986 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa uzandı.

    Maradona, milli takım formasıyla 91 maça çıkarken, 34 gol attı.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    BÜYÜLEYİCİ KARİYERİNDE SKANDALLAR EKSİK OLMADI

    Arjantin'in 1990 Dünya Kupası'nda finale yükselmesinde büyük pay sahibi Maradona'nın uyuşturucu sorunu, 1991'de kamuoyuna yansıdı. Aynı yıl uyuşturucu kullanmaktan 15 ay ceza alan ünlü futbolcu, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1994 Dünya Kupası'ndan ihraç edildi.

    Bu bağımlılığı yüzünden 2004 ve 2007'de ciddi sağlık sorunları yaşayan Maradona'nın Napoli forması giydiği 1984-1991 yıllarından kalma 37 milyon avrodan fazla vergi borcu, İtalyan yetkililerle sürekli sorun yaşamasına neden oldu.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ FUTBOLCULUĞU GİBİ OLMADI

    Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın teknik direktörlük hayatı, aktif kariyerinin aksine pek de başarılı geçmedi.

     

    Tarihin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Arjantinli yıldız, kupalarla dolu bir kariyerden sonra başladıkları teknik direktörlükte hayal kırıklığı yaşatan isimler arasında yer aldı.

     
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    Maradona, teknik direktörlük hayatına de ülkesinde adım attı. Argentinos Juniors'tan takım arkadaşı Carlos Fren ile 1994'te Textil Mandiyu, 1995'te ise Racing kulüplerini çalıştıran efsane oyuncu, 2008'de Alfio Basile'nin yerine Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    Kamuoyunun da etkisiyle 2010 Dünya Kupası sürecinde milli takımın emanet edildiği Maradona'nın görevine, Arjantin'in çeyrek finalde karşılaştığı Almanya'ya 4-0 yenilerek elenmesinin ardından son verildi.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    Sivri dilli olmasıyla tanınan Maradona, 2 yıllık milli takım teknik direktörlüğü süresince de rahat durmadı. Arjantin'in 2010 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı, elemelerdeki Uruguay galibiyeti sonrası basın mensuplarına hakaret eden Maradona'ya, FIFA tarafından 2 ay ceza verildi.

    Daha sonra El-Vasl, El-Fujairah, Dorados de Sinaloa ve Gimnasia de La Plata takımlarını çalıştıran Maradona, parlak futbolculuk kariyerinin gerisinde kaldı.
  • Futbol efsanesi Maradona'sız ilk Dünya Kupası

    ONSUZ İLK DÜNYA KUPASI

    Arjantin, Maradona'nın hayatta olmadığı ilk Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yaptı.

    C Grubu'nda yer alan "Tangocular", öne geçmelerine karşın ilk maçlarında Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan'a 2-1 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.

    Arjantin, gruptaki ikinci maçında yarın Meksika ile karşılaşacak. Bu mücadelede tribünleri dolduracak taraftarların, efsane oyuncuyu forma ve maskelerle anması bekleniyor.

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