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G-7’den teknoloji devlerinin adil vergiler ödemesini sağlamak için anlaşma

Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi Rishi Sunak, dünyanın en zengin ülkelerinin vergi kaçırmayla yüzleşmesi ve dev teknoloji şirketlerinin adil paylarını ödemelerini sağlamak için küresel bir anlaşma imzalandığını G-7 ülkelerinin maliye bakanlarını bir araya getiren toplantıda söyledi.

G-7’den teknoloji devlerinin adil vergiler ödemesini sağlamak için anlaşma
G-7 ülkelerinden adil ve küresel vergi reformu için anlaşma
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HABERTURK.COM / Ajanslar

AP’nin aktardığı habere göre, Birleşik Krallık Hazine Başkanı Rishi Sunak, önde gelen yedi sanayileşmiş ülkeden maliye bakanlarının katıldığı Londra'daki toplantıların ikinci ve son gününde anlaşmayı imzaladıklarını aktardı.

Sunak, “Bugün G-7 maliye bakanlarının, yıllarca süren tartışmaların ardından, küresel vergi sistemini küresel dijital çağa uygun hale getirmek ve en önemlisi adil olduğundan emin olmak için reform yapmak için tarihi bir anlaşmaya vardıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum.’’ ifadesini kullandı.

Sunak, Twitter'dan paylaştığı videolu mesajda, "Doğru şirketlerin, doğru yerlerde, doğru vergiyi ödediğini" söyledi.

Maliye bakanlarını bir araya getiren toplantı, 11-13 Haziran’da yapılması planlanan G7 liderlerinin yıllık zirvesi öncesinde yapıldı. İngiltere her iki toplantı içinde ev sahipliği yapıyor.

İngiltere’de G7 Zirvesi Cornwall'da gerçekleştirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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