G-7 ülkelerinden adil ve küresel vergi reformu için anlaşma 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

AP’nin aktardığı habere göre, Birleşik Krallık Hazine Başkanı Rishi Sunak, önde gelen yedi sanayileşmiş ülkeden maliye bakanlarının katıldığı Londra'daki toplantıların ikinci ve son gününde anlaşmayı imzaladıklarını aktardı.

Sunak, “Bugün G-7 maliye bakanlarının, yıllarca süren tartışmaların ardından, küresel vergi sistemini küresel dijital çağa uygun hale getirmek ve en önemlisi adil olduğundan emin olmak için reform yapmak için tarihi bir anlaşmaya vardıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum.’’ ifadesini kullandı.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021

Sunak, Twitter'dan paylaştığı videolu mesajda, "Doğru şirketlerin, doğru yerlerde, doğru vergiyi ödediğini" söyledi.

Maliye bakanlarını bir araya getiren toplantı, 11-13 Haziran’da yapılması planlanan G7 liderlerinin yıllık zirvesi öncesinde yapıldı. İngiltere her iki toplantı içinde ev sahipliği yapıyor.

İngiltere’de G7 Zirvesi Cornwall'da gerçekleştirilecek.