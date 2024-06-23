Gadir-i Hum nedir? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanır?
Gadir-i Hum, her yıl Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde çeşitli etklinliklerle kutlanan bir bayramdır. Gadir Hum Bayramı İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak bilinmektedir. Peki, "Gadir-i Hum nedir? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanır?" İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Üçüncü bir bayram olarak kutlanan Gadir Hum Bayramı'nda türbeler ziyaret edilir ve kurbanlar kesilerek, 'Hirise' adı verilen özel yemeği hazırlanır. Peki, "Gadir-i Hum nedir, ne demek? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanır?" İşte ayrıntılar...
GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?
Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.
Gadir-i Hum Bayramı 23 Haziran 2024 tarihinde kutlanacak.
GADİR-İ HUM NEDİR?
Gâdir-î Hum "Hum Gölcüğü" Şiî i'tikadına göre Muhammed Mustafa'nın Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'yi kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.
GADİR-İ HUM BAYRAMI NEDİR?
Ali el-Mûrtezâ'nın İslam peygamberi Muhammed tarafından "Velâyet" makâmına atandığına inanılan bu gün Şiî Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.
Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi'nin yıldönümüdür. Ali bin Ebî Tâlib'in birinci sırada halife oluşuna delil olarak getirilen hadisin bir kısmı:
Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ey Allahım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara da düşman ol.
Şiîliğin İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye, İsmâil’îyye, Nizâr’îyye, Tâyyîb’îyye, Mustâ‘lîyye, Davûdîlik, Alavî Buhra ile Süleymanî Buhra kollarından olanlar bu bayrama katılırlar.
GADİR-İ HUM BAYRAMI'NDA NELER YAPILIR?
Bayramı kutlayanlar bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapılır.