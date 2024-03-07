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        Haberler Dünyadan Gal Gadot dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi - Magazin haberleri

        Gal Gadot dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi

        Dördüncü çocuğuna hamile olduğunu gizli tutan aksiyon filmlerinin yıldızı Gal Gadot, doğum yaptı. Daha önce 3 kızı olan Gadot, bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı. O, artık dört kız annesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:12
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        Artık dört çocuk annesi
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        'Wonder Woman' filminin yıldızı Gal Gadot, gizli tuttuğu hamileliği sonrası dördüncü çocuğunu kucağına aldı. Jaron Varsano ile evli olan 38 yaşındaki İsrailli oyuncu, bir kızı olduğunu ve adını da Ori koyduklarını açıkladı.

        Sosyal medya hesabından hastane yatağında bebeğiyle çekilen ilk fotoğrafını paylaşan Gal Gadot, "Benim tatlı kızım, hoş geldin" notunu yazdı. Ünlü oyuncu ayrıca, "Hamilelik hiç kolay değildi ama üstesinden geldik" diye de yazdı.

        Önceden üç kızı olan oyuncu, yeni doğan bebeğiyle ilgili paylaşımına şöyle devam etti: "İbranice 'ışığım' anlamına gelen Ori ismine yakışır şekilde yaşayarak hayatımıza o kadar çok ışık getirdin ki. Kalplerimiz şükranla dolu. Kızların evine hoş geldin. Baban da çok hoş biri."

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        Gal Gadot, Jaron Varsano ile 2008'de evlendi. 2011'de kızları Alma, 2017'de Maya ve 2021'de Daniella dünyaya geldi. Bir keresinde verdiği röportajda; "Doğurmayı seviyorum" diyen Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum. Çok büyülü bir şey. Hep epidural (ağrısız doğum) oluyorum ve dürüst olmak gerekirse acı duymuyorum. Bir hayat yaratıyor olma hissi tarifsiz" ifadesini kullanmıştı.

        Aile hayatını olabildiğince gizli tutmaya da çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, yeni doğan bebeği Ori'ye hamilelik sürecinde hiç fotoğraf paylaşmadı.

        'Wonder Woman' serisiyle tanınan ünlü oyuncu, geçen yıl aksiyon filmi 'Heart of Stone'da Rachel karakteriyle seyirci karşısına çıktı. 2025'te gösterime girecek olan ve Rachel Zegler'in prenses karakterine hayat vereceği 'Pamuk Prenses' filminde Kötü Kraliçe olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram

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