Galatasaray - Akhisar Bld.Genç. rakamlar

Türkiye Süper Kupa maçında Galatasaray ile Akhisar Bld.Genç., 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. Ev sahibi Galatasaray, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Akhisar Bld.Genç., son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 135. İddaa'da Galatasaray kazanır 1.40, berabere biter 3.60, Akhisar Bld.Genç. kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Galatasaray son hafta oynanan Akhisar Bld.Genç. maçında 0-2 yenildi.

Akhisar Bld.Genç. ise Galatasaray maçında 0-2 kazandı.

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